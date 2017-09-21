دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة مايكروسوفت جهاز»سيرفس برو» متعدد الاستخدامات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أظهر الجهاز القائم على نظام التشغيل ويندوز 10 بحلته الجديدة إبداع وإنتاجية متكاملة للمستهلكين والمهنيين داخل الدولة.

حسب بيان للشركة، يتميّز الجهاز الجديد بعمر بطارية أطول من السابق وبأداء عالي الجودة، وقد تمت إعادة هندسة تصميمه ليتناسب مع احتياجات الجميع بما في ذلك الفنانين والمصممين ووسائل الإعلام وخبراء التسويق والمهنيين وكذلك المهندسين والمعلمين والأطباء، كما سيساهم جهاز سيرفس برو مع ابتكارات ويندوز 01 في خلق ابتكارات جديدة.

ووفقا لتقرير Statista فإن الإنفاق على الأجهزة في الشرق الأوسط وأفريقيا سيرتفع إلى 85.4 مليار دولار في عام 2020، وسجلت شحنات الكمبيوتر في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً طفيفاً في عام 2016 للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

تمت إعادة تصميم جهاز سيرفس برو الجديد لتشغيل تطبيقات الموارد الأكثر طلباً واستخداماً ، كما يحتوي الجهاز على معالجات Intel كورM3 ، وكورi5 ، وكورi7 من الجيل السابع بهدف تحقيق أعلى مستويات الأداء.

ويتسم قلم سيرفس الجديد بأنه يحتوي على 4,096 نقطة من مستوى حساسية الضغط، مما يجعله أكثر تجربة تفاعل رقمي استجابة وسرعة ودقة، مما يمكّن المستخدم من الكتابة والرسم بدقة قلم الحبر، وقد كشفت الاختبارات أن قلم سيرفس يتفوق بضعف على قلم آبل من حيث الاستجابة عندما يستخدم مع جهاز سيرفس برو الجديد.

صمم سيرفس برو الجديد مع تحديث ويندوز 10 الأخير للعمل على التطبيقات التي تحتاجها لرفع مستوى انتاجيتك، وقد تم تحسين الجهاز عبر ويندوز Hello وأوفيس 365 ، بالإضافة إلى ميزات التحبير الجديدة التي تتضمن برنامج ورد ، وإكسل، وباور بوينت المصممة للعمل بشكل أفضل مع قلم سيرفس الجديد على جهاز سيرفس برو.