«هواوي لأعمال المستهلكين» تدعم أجندة الابتكار في الشرق الأوسط

دبي (الاتحاد)

عقدت &rsquoمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين&lsquo فعاليةً في دبي لمناقشة مستقبل الابتكار في منطقة الشرق الأوسط. أدار الفعالية كل من جلوري شيونج، الرئيسة التنفيذية للتسويق لدى &rsquoمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين&lsquo؛ وجين جياو، رئيس &rsquoمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين&lsquo في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وسلطت الفعالية الضوء على الابتكارات الرئيسة التي تطورها هواوي في قطاع الهواتف الذكية الاستهلاكية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي الآونة الأخيرة، فتحت هواوي الباب واسعاً أمام انطلاق حقبة جديدة للابتكار في مجال الهواتف المحمولة، كاشفةً النقاب عن رؤيتها لمستقبل الذكاء الصنعي مع إطلاق شريحة المعالج الجديد &rsquoكيرين 970&lsquo. ومع الخطوات المستمرة المبذولة في سبيل إطلاق الابتكارات الرائدة، تعمل هواوي على توظيف تكنولوجيا الذكاء الصنعي لتحسين تجربة المستهلكين.

وقالت جلوري شيونج: «يمكننا أن نلمس إمكانات هائلة في أسواق الشرق الأوسط ويسرنا للغاية أن نقوم بدعم أجندة المنطقة الهادفة لتعزيز الابتكار. وعلى الصعيد العالمي، تعتبر هواوي أكبر المستثمرين في مجال الأبحاث والتطوير كما أننا نركز على جمع أفضل الموارد الفكرية لتعزيز قدرتنا على الابتكار. ويتمحور هذا الأمر حول ضمان استمرارنا بتقديم ابتكارات ذكية لتعزيز تجارب الهاتف المحمول لدى العملاء وتخطي تطلعاتهم في هذا السياق».