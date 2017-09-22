  • الجمعة 02 محرم 1439هـ - 22 سبتمبر 2017م

وسط إقبال منخفض من المشترين

10% ارتفـاع أسعار الذهب في السوق المحلي

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تاريخ النشر: الجمعة 22 سبتمبر 2017

ريم البريكي (أبوظبي)

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي بنسبة متفاوتة ما بين 5-10% مقارنة بالشهر الماضي، نتيجة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يشهدها العالم، حسب ما أكده تجار وباعة في محال بيع الذهب بسوق مدينة زايد.

وأوضحوا أن التوترات الجيوسياسية في بعض البلدان بالمنطقة والتهديد النووي من كوريا الشمالية، وإعلان الصين عن نيتها شراء الذهب باليوان المدعم بالذهب، بالإضافة للأوضاع الأمنية غير المستقرة في عدد من دول العالم، تسببت بارتفاع الأسعار.

وأكد هؤلاء أن الحركة في السوق شهدت إقبالاً منخفضاً، مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية التي سجل فيها السوق تراجعاً في سعر المعدن النفيس، مشيرين إلى أن عملية البيع زادت من قبل العملاء على بيع السبائك، مستغلين الارتفاع الحاصل لتحقيق الربح، والاستفادة من الفارق السعري.

وسجل سعر أونصة الذهب ارتفاعاً له خلال الشهر الحالي، تراوح ما بين 1312-1350 دولاراً للأونصة، مقارنة بسعر الأونصة الشهر الماضي والذي تراوح ما بين 1285- 1280 دولاراً للأونصة، وفق البيانات المسجلة لدى تجار محال بيع الذهب بالمركز.

وقال حمد العوضي، رجل الأعمال الإماراتي وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن السوق المحلي شهد ارتفاعاً في أسعار الذهب، نتيجة لعدة عوامل عالمية منها تأثر الذهب بعمليات العرض والطلب مثله في ذلك مثل باقي السلع الأخرى، مبيناً أن هناك أسباباً أخرى تمثلت في الأوضاع السياسية غير المستقرة حول العالم، والقرارات الاقتصادية لبعض الدول، ومنها الصين التي أعلنت نيتها شراء النفط باليوان المدعم بالذهب. ... المزيد
     
 

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