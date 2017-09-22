10% ارتفـاع أسعار الذهب في السوق المحلي

ريم البريكي (أبوظبي)

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي بنسبة متفاوتة ما بين 5-10% مقارنة بالشهر الماضي، نتيجة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يشهدها العالم، حسب ما أكده تجار وباعة في محال بيع الذهب بسوق مدينة زايد.

وأوضحوا أن التوترات الجيوسياسية في بعض البلدان بالمنطقة والتهديد النووي من كوريا الشمالية، وإعلان الصين عن نيتها شراء الذهب باليوان المدعم بالذهب، بالإضافة للأوضاع الأمنية غير المستقرة في عدد من دول العالم، تسببت بارتفاع الأسعار.

وأكد هؤلاء أن الحركة في السوق شهدت إقبالاً منخفضاً، مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية التي سجل فيها السوق تراجعاً في سعر المعدن النفيس، مشيرين إلى أن عملية البيع زادت من قبل العملاء على بيع السبائك، مستغلين الارتفاع الحاصل لتحقيق الربح، والاستفادة من الفارق السعري.

وسجل سعر أونصة الذهب ارتفاعاً له خلال الشهر الحالي، تراوح ما بين 1312-1350 دولاراً للأونصة، مقارنة بسعر الأونصة الشهر الماضي والذي تراوح ما بين 1285- 1280 دولاراً للأونصة، وفق البيانات المسجلة لدى تجار محال بيع الذهب بالمركز.