إجازة رأس السنة الهجرية ترفع إشغال فنادق إلى 100%

رشا طبيلة (أبوظبي)

مع انتهاء موسم السفر الصيفي، تتوجه الحجوزات إلى السياحة الداخلية خلال إجازة رأس السنة الهجرية التي تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، ما عزز من الإشغال في فنادق بالدولة ليتراوح بين 90 إلى 100%، وذلك من السوقين المحلي والخليجي.

وأكد عاملون في القطاع، أن قصر مدة الإجازة، وسفر معظم سكان الدولة والخليج خلال الإجازة الصيفية، وتوفر المرافق الترفيهية والعائلية المتنوعة بالدولة، عززت من السياحة الداخلية، مشيرين إلى أن المنتجعات الشاطئية والقريبة من المرافق الترفيهية والمراكز التجارية تحقق إشغالاً كاملاً خلال الإجازة.

قال خالد شرباصي، مدير عام فندق تلال ليوا، «نتوقع معدل إشغال 100% في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، ونستقبل مواطني ومقيمي الإمارات والدول المجاورة القادمين إلى الإمارات بحثاً عن الراحة والمغامرات والأنشطة المتنوعة».

وأشار إلى أن معظم الزوار من سكان الدولة والعرب خلال الإجازة، لافتا إلى أنه تم إطلاق عروض خاصة وجاذبة بهذه المناسبة.