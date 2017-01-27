جناح الإمارات يهدي رئيس الوزراء المصري كتاب «زايد والتميز»

أحمد شعبان (القاهرة)

تفقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري جناح دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 48. وخلال جولته بجناح الإمارات تسلم المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، من المستشار خليفة سيف الطنيجي، القائم بأعمال سفارة الإمارات بالقاهرة، كتاب «زايد والتميز»، هدية من إصدارات الأرشيف الوطني، وهو الإصدار الأول من نوعه على مستوى العالم، في تقديم إطلالة استثنائية تستحضر شخصية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الإنسانية العالمية، عبر نموذج التميز، ويتطرق لسيرة الشيخ زايد ومسيرته، عرفاناً بفضله واستلهاماً لدروس من فكره الثاقب، ووثقت دوره الكبير في غرس القيم الأصيلة في نفوس أبناء الوطن. واستمع رئيس الوزراء المصري خلال جولته بجناح الإمارات إلى شرح تفصيلي عن أهم الكتب والمراجع الثقافية المعروضة، وأبدى إعجابه بالتقدم الكبير في وسائل وأساليب العرض.