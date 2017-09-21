«أسكوت» تدشن فندقين جديدين في دبي العام المقبل

دبي (الاتحاد)
تعتزم شركة «أسكوت المحدودة» (أسكوت)، وهي العلامة المشغلة للشقق الفندقية المملوكة بالكامل من قبل شركة «كابيتالاند» لافتتاح فندقي أسكوت قرية الثقافة وسيتادين قرية الثقافة خلال عام 2018، لترفع عدد فنادقه في الإمارة إلى 3 فنادق بعد بارك بلايس دبي المطل على شارع الشيخ زايد، حسب كيفن جوه، المدير العام للعمليات بالشركة.
وقال إن الشركة افتتحت مؤخراً فندق أسكوت رافال العليا في الرياض، ولديها أسكوت التحلية وأسكوت صاري في جدة وسيتادين السلامة في جدة، كما تعتزم افتتاح ثمانية فنادق أيضاً في المملكة العربية السعودية قريباً.
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وحملت «أسكوت» هذا اللقب منذ إطلاقه في عام 2004 ضمن جوائز &rsquoبزنس ترافيلر&lsquo التي تكرّم أفضل الشركات العاملة في قطاع السفر والضيافة عبر تصويت 30,000 من أبرز المسافرين من رجال الأعمال، حسب بيان أمس.
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يذكر أن أسكوت افتتحت خلال العام الجاري 15 مشروعاً جديداً في الصين واليابان وإندونيسيا والهند والفلبين والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام والولايات المتحدة وتركيا، كما تم تجديد بعض الفنادق لتعزيز مستوى الجودة.