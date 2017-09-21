20٪ زيادة في حجوزات السعوديين بفنادق الدولة خلال عطلة اليوم الوطني للمملكة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت حجوزات السعوديين في فنادق الدولة ارتفاعاً بنسبة 20% خلال عطلة اليوم الوطني السعودي الـ 87، وفقاً لمصادر عاملة في القطاع الفندقي.

وأفاد مديرو تسويق ومبيعات في الفنادق بأن العروض الخاصة التي قدمتها الفنادق المختلفة للنزلاء من السوق السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، والتي تضمنت تخفيضات تراوحت بين 30 إلى 50% على الإقامة والخدمات والأغذية والمشروبات، أسهمت في زيادة الطلب من السوق السعودي بشكل لافت، حيث أظهرت الحجوزات الإلكترونية ارتفاعاً تراوح بين 15 إلى 20% أمس.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر في مطار دبي وشركات الطيران وصول أعدادا كبيرة من الأشقاء من المملكة إلى دبي أمس، حيث وصلت معدلات إشغال المقاعد على بعض الرحلات إلى نسبة 100%، لافتين إلى أن الطائرات الكبيرة الحجم من طراز ايه 380 وبوينج 747 كانت كاملة العدد في بعض الرحلات.

وقال عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إن «سياحة دبي» قامت بالاستعداد لهذه المناسبة العزيزة على قلوب الشعب الإماراتي، بإقامة العديد من الفعاليات المتنوّعة خلال سبتمبر الجاري، احتفاءً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لمشاركة السعوديين أفراحهم في الاحتفالات التي تشهدها المملكة بهذه المناسبة الغالية، وتأكيداً على متانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.