«أوبك» والمنتجون المستقلون يبحثون مراقبة صادرات النفط

عواصم (رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول غير الأعضاء في المنظمة سيبحثون إجراءات لمراقبة صادرات النفط خلال اجتماع في فيينا، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الإعلام الروسية أمس.

ومن المقرر أن تعقد أوبك اجتماعاً في فيينا اليوم الجمعة لمناقشة ما إن كانت ستمدد اتفاق خفض الإنتاج المبرم مع بعض الدول غير الأعضاء بنحو 1.8 مليون برميل يومياً والذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي وينتهي سريانه في مارس 2018.

من جانبه، قال معالي وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، إن وزراء النفط لم يبحثوا بعد تمديد الاتفاق الذي يدعو المنتجين في الوقت الحالي لخفض الإنتاج.

وأضاف أن الالتزام باتفاق تقوده أوبك لخفض إنتاج النفط «جيد جداً» ويتجاوز مئة بالمئة.