«موانئ دبي» تبرم شراكة لإقامة منطقة صناعية في مصر

دبي (الاتحاد)

وقع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمس وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية عقد الشراكة في دبي، لتنمية وتطوير مساحة 95 كيلومتراً مربعاً بمنطقة العين السخنة في مصر، لتشمل منطقة صناعية بمساحة تقريبية 75 كيلومتراً مربعاً، فضلاً عن منطقة سكنية بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً تستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، فإن الشراكة تستهدف أيضاً تطوير ميناء العين السخنة بمساحة

تقريبية 22 كيلومتراً مربعاً، تستهدف خلق فرص عمل مباشرة تقدر بنحو 500 ألف فرصة عمل داخل المنطقة الاقتصادية، على أن يبدأ العمل بحلول 2018. كما تشتمل المنطقة الصناعية على العديد من الصناعات خاصة في مجالات وقطاعات الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخدمات اللوجستية ومواد البناء والصناعات الغذائية والأقمشة والمنسوجات وصناعات الإلكترونيات والاتصالات وقطع غيار السيارات والمدينة الطبية والبتروكيماويات وذلك كخطوة أولى من مراحل المشروع.

ولفت الفريق مهاب مميش إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين مصر والإمارات.

بدوره، قال سلطان أحمد بن سليم إن هناك توجيهات مباشرة من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر الشقيقة، والعمل على إقامة مشروعات تنموية بما يحقق الصالح العام للبلدين.