الهجرة النبوية «أساس» الوحدة والأخذ بالأسباب

أحمد مراد (القاهرة)

شدد علماء الدين على أن الهجرة النبوية كانت بمثابة «فتح عظيم» لدعوة الإسلام، وانطلاقة كبرى للرسالة المحمدية لتبلغ آفاق المعمورة ليخرج الناس من الظلمات إلى أنوار الهداية، فضلاً عن أنها تمثل أعظم دليل على نصر الله تعالى وتأييده للإسلام والمسلمين ورفع لواء هذا الدين الحنيف. وأوضح العلماء أن القرآن الكريم حين ذكر الهجرة النبوية في آياته خلد ذكرها وأسرارها، وهي تؤكد للذين افتروا على أطهر من مشى على الأرض وإمام النبيين أن مكانته عند الله عالية، وأن منزلته عظيمة وسامية، وأنه على حق وأن دينه هو الحق.

انطلاق الرسالة

أكد د. شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الهجرة النبوية «فتح عظيم» لدعوة الإسلام، وانطلاقة كبرى للرسالة المحمدية لتبلغ آفاق المعمورة ليخرج الناس من الظلمات إلى الهداية بإذن ربهم في حرية كاملة لا يشوبها إكراه لأحد على قبولها والإيمان بها، فضلاً عن أنها تمثل أعظم دليل على نصر الله تعالى وتأييده لهذا النبي ورسالته ورفع لواء هذا الدين الحنيف، بعد أن أغلق أهل مكة كل الأبواب أمام النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته على مدى ثلاث عشرة سنة.

وقال مفتي مصر: هذه السنوات الثلاث عشرة التي قضاها النبي في مكة بعد البعثة كانت ملأى بالأزمات الشديدة والمواقف القاسية، فلقد وجد النبي وأصحابه من أنواع العذاب وألوان الاضطهاد الداعية إلى الفتنة في دينهم، وتنغيص حياتهم، وزعزعة استقرارهم، وعلى الرغم من هذا العذاب الأليم بلغ النبي رسالة ربه، صابراً شجاعاً صادقاً، وهو معرض للفتك والقتل، لا يخشى أحداً غير الله تعالى، ولا يخاف شيئا من طغيان المشركين واستبدادهم، وكان النبي في ذلك مثالاً للمسلمين في الصبر وتحمل المصائب والبلايا والثبات عند الشدائد مع ترسيخ التعايش والمشاركة والتعاون والالتزام بالقيم والأخلاق وبذل المعروف والبر دون تمييز أو تفرقة.