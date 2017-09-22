«زمان يا حب» قدم أشهر أغاني فريد الأطرش

القاهرة (الاتحاد)

«زمان يا حب» فيلم غنائي درامي استعراضي مهم، يعد الفيلم قبل الأخير لفريد، وتضمن عدداً من أشهر أغنياته، ومنها «عش أنت» و«لمونة» و«اكتب على أوراق الشجر» و«زمان يا حب».

ودارت أحداثه حول «عبير»، التي تسافر مع الفرقة الاستعراضية التي تعمل بها إلى بيروت لتقديم عروضها، ويقع خالها «خليل» المقيم في بيروت في ورطة، حيث يدعي لها أنه مليونير، ولكنه يعمل رئيساً للخدم في قصر المطرب المشهور «مدحت»، ويستغل سفره فيدعي أنه صاحب القصر، وعندما يعود «مدحت» يتفهم الموقف، ويشعر بالحب نحو «عبير» التي تبادله مشاعره، ما يثير غضب صديقته «ليلى» فتعترف له بحقيقة خالها، ويقرر مدحت الزواج من عبير، إلا أن خليل يذكره بفارق السن بينهما، فيعدل عن قراره.

وشارك في بطولة الفيلم، الذي عرض عام 1973، فريد الأطرش وزبيدة ثروت وليلى طاهر ويوسف وهبي، وعدد من الفنانين اللبنانيين، عن قصة وسيناريو وحوار يوسف جوهر وإخراج عاطف سالم.

وكانت زبيدة ثروت قد كشفت قبل رحيلها أن أحلى هدية تلقتها يوماً في عيد ميلادها هي المشاركة في «زمان يا حب» إلى جانب فريد، حيث اتصل بها عاطف سالم، وطلب منها المشاركة فيه، وقالت إنها صرخت فرحاً حين علمت أن بطل الفيلم هو فريد، وأكدت له أن هذا الترشيح هو أحلى هدية يقدمها لها في عيد ميلادها، مع العلم بأن المرشحة الأولى كانت سعاد حسني ثم شادية، ولكنهما اعتذرتا لارتباطهما بأفلام أخرى.

وعن الفيلم، قال الناقد طارق الشناوي: حكى لي عاطف سالم كواليس إخراجه للفيلم، وأنه كان يريد اختصار زمن أغنيات فريد، لأن هناك فارقاً بين أغاني الحفلات والأفلام، بينما «فريد» يريد أن يأتي الجمهور للسينما ليشاهد تلك الأغنيات، وقبل أن يجري عاطف المونتاج النهائي ليختصر زمن الأغاني وجد «فريد» أن الطريق الوحيد ليقنع «عاطف» بالإبقاء على زمن الأغنيات، هو أن يوجه له دعوة لحضور حفل له كان يقيمه في بيروت أثناء التصوير، وأن عاطف قال له إنه قبل أن يصعد فريد على المسرح صعد عوده فقط، ووضع بجوار الكرسي، وأن الجمهور صفق للعود 15 دقيقة، وحين صعد فريد صفقوا 20 دقيقة قبل أن يغني، واقتنع بأن فريد حالة خاصة، وأنه ينبغي أن يطيل من أجله زمن أغنياته، حتى لو تعارض ذلك مع إيقاع الفيلم.