«بدر الزمان».. صراع بين الخير والشر

القاهرة (الاتحاد)

«بدر الزمان» مسلسل اجتماعي مأخوذ من التراث العربي، تناول قضايا إنسانية منها الطمع والظلم وآثارهما السلبية، ودارت أحداثه حول محاولة استيلاء «شركان» على الحكم بمساعدة حاشيته، بعدما تمكنوا من القبض على «بدر الزمان»، وإيداعه السجن، حتى أنهم أعلنوا وفاته للأهالي.

وشارك في بطولة المسلسل، الذي عرضه التلفزيون الكويتي عام 1982، خالد العبيد، الذي جسد شخصية «شركان»، وإبراهيم الحربي «بدر الزمان»، وعبدالرحمن العقل «سيف»، وسامية محمد «أم الدواهي»، وعبدالله العتيبي «عفريت المصباح شمران»، وهدى وداود حسين، إلى جانب فنانين شاركوا كضيوف شرف منهم مريم الغضبان وعائشة إبراهيم وعلي المفيدي.

وأخرج العمل عبدالرحمن الشايجي، وكتب له السيناريو والحوار المؤلف المصري نادر خليفة الذي توقف عند ذكرياته مع العمل، وقال: صور المسلسل الذي يعد واحداً من بين عشرات المسلسلات والتمثيليات التي كتبتها للتلفزيون الكويتي في ستديوهات تلفزيون الكويت.

وتابع «أذكر أن المسؤولين في التلفزيون وقتها ألحوا عليّ أن أكتب مسلسلاً تراثياً آخر بعدما قدمت «علاء الدين» لخالد العبيد وأحمد الصالح، وإخراج عبدالرحمن الشايجي عام 1981، ليصبح عرفاً سائداً يتمثل في عرض مسلسل تراثي تشويقي في رمضان من كل عام»، مشيراً إلى أن بطل المسلسل خالد العبيد أصبح له شعبيته في هذا النوع من الأعمال بعد نجاحه اللافت في «علاء الدين» ثم «بدر الزمان»، وكان يسمى في المسلسل «الأجشر» ويعني الشرير، وزميله محمد جابر «الأجيشر»، ويعني مساعد الشرير، وكانوا يستعينون بـ«أم الدواهي» التي ظهرت لهم من كتاب قديم، وهي سلاحهم في الشر ضد البشر.

وأوضح أن المسلسل عرض عام 1982 خلال شهر رمضان، وحقق نجاحاً هائلاً في عهد مدير التلفزيون وقتها سالم الفهد الذي كان نموذجاً يحتذى به في الإدارة، وإنساناً بمعنى الكلمة، ويندر أن يجود الزمان بمثله، خصوصاً وأن العمل معه كان يمثل متعة لجميع الفنانين والفنيين، كما كان يقود التلفزيون المخرج والإعلامي محمد السنعوسي، وهو عقلية إعلامية عربية مميزة.