السيد راضي.. طاقة فنية في كل مجال

القاهرة (الاتحاد)

السيد راضي أحد أهم الفنانين المصريين، ولم يقتصر نشاطه على التمثيل، ولكنه امتد إلى التأليف والإخراج المسرحي والإنتاج، ومثلما كانت له أيادٍ بيضاء على الفن المصري، كانت له مساهمات كبيرة أيضاً في المسرح العربي، وتحديداً في ليبيا وتونس.

ولد في 5 فبراير 1935 في مدينة المحلة الكبرى «وسط دلتا مصر» لأسرة فنية، حيث عمل شقيقه محمد راضي في الإخراج السينمائي، وشقيقه منير راضي في التصوير، ثم اتجه إلى الإخراج، وعفاف راضي التي اتجهت إلى الغناء، ولظروف عمل والده بالقاهرة انتقلت الأسرة للإقامة فيها، وبعد حصوله على الثانوية العامة التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1960، ومارس التمثيل عقب تخرجه إلى جانب الإخراج المسرحي، وأخرج أكثر من 25 مسرحية للقطاعين الخاص والعام، ومنها «الدخول بالملابس الرسمية» و«انتهى الدرس يا غبي» و«الصعايدة وصلوا» و«البرنسيسة» و«دلع الهوانم».

وأسس مسرح الطفل المصري 1983، وقدم من خلاله مسرحيات «مصنع الشوكولاتة» و«الأمير الصغير»، و«نعم ولا»، و«السيرك»، كما أسس مسرح الطفل الفلسطيني، وأقام مهرجان «موليير» المسرحي، وأسس فرقة «الكوميدي شو»، وامتد عطاؤه المسرحي إلى ليبيا، حيث عمل خبيراً مسرحياً في المسرح الليبي في بنغازي عامي 1971 و1972، وأسس مهرجان «سوسة» المسرحي في تونس 1987، وعمل في مهرجان «المنستير»، وأخرج له ثلاث مسرحيات.

وشارك بالتمثيل في أدوار صغيرة خلال الستينيات في أفلام «العبيط» و«كيف تسرق مليونيراً» و«فتاة الاستعراض»، ثم اشتهر بتقديم الأدوار المركبة التي تتطلب مهارات خاصة، وهو ما ظهر في أفلامه مع شقيقه محمد راضي، ومنها «الإنس والجن» و«أبناء الصمت» و«وراء الشمس» و«الهروب من الخانكة»، ومع شقيقه منير راضي في أحد أفضل أدواره في «موعد مع الرئيس»، وقدم أدواراً متميزة مع مخرجين آخرين، ومنها «الذل» و«مهمة في تل أبيب» و«اغتيال». وقدم في الدراما التلفزيونية مختلف الشخصيات، كما في مسلسلات «رأفت الهجان» و«ألف ليلة وليلة»، و«السيرة الهلالية»، و«سيف الدولة الحمداني» و«سلطان الغرام».

وشارك في كتابة القصة والسيناريو والحوار لعدد من المسلسلات، كما عمل منتجاً فنياً، وتقلد عديداً من المناصب، وانتخب رئيساً للاتحاد العام لنقابات المهن الفنية 1993، وحصل على درجة «فنان قدير» بقرار من رئيس الوزراء 1985، وتوفي عن 74 عاماً عام 2009.