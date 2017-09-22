«لقاء».. أول أغنية لعبدالحليم

القاهرة (الاتحاد)

«بعد عامين التقينا ها هنا، والدجى يغمر وجه المغرب، وشهدنا النور يخبو حولنا، فسبحنا في جلال الموكب، آه لو تدرين ما أكتمه في دمي، يا واحة المغترب».. مقدمة أول عمل غنائي يقدمه عبدالحليم حافظ في الإذاعة مع بداية مشواره.

وكتب الكلمات الشاعر صلاح عبدالصبور، الذي صدرت له دواوين منها «الناس في بلادي» و«أقول لكم» و«ماذا يبقى منهم للتاريخ» و«أصوات العصر». ورغم أنه كان شاعراً مسرحياً، ومن مؤلفاته «مأساة الحلاج»، فقد كتب القصائد الغنائية، ومنها «لقاء» التي لحنها الموسيقار كمال الطويل، الذي لحن لصديقه حليم 56 أغنية، منها «بتلوموني ليه» و«حلفني»، و«في يوم من الأيام» و«أسمر يا اسمراني» و«الحلو حياتي»، و«بيع قلبك» و«قولوله الحقيقة» و«حبيب حياتي» و«نعم يا حبيبي نعم» و«جواب»، و«الحلوة» و«بلاش عتاب» و«إحنا الشعب» و«بالأحضان».

ويقول الكاتب إبراهيم خليل إبراهيم: إنه على مقهى الطلبة في مدينة الزقازيق، حدث التعارف بين حليم وصلاح عبدالصبور، وأنه خلال جلوس الشاعر مرسي جميل عزيز مع حليم على المقهى حضر عبدالصبور وجلس معهما، وفي ختام الجلسة طلب حليم من عبدالصبور أغنية يتقدم بها للإذاعة، وأخبره أن كمال الطويل سيلحن الكلمات، وكانت قصيدة «لقاء» المكونة من 14 بيتاً، وعند التلحين والتجهيز اختار منها الطويل ثمانية أبيات فقط ولحنها وسجلها حليم، وفي 1951 أذاعتها الإذاعة، فلقيت قبولاً حسناً عند محبي الغناء ومهدت الطريق لنجاح وشهرة حليم.

ويقال إن حليم أجيز في الإذاعة بعدما قدم «لقاء»، وقيل أيضاً إن إجازته كانت عام 1952 بعدما قدم «يا حلو يا أسمر» من كلمات سمير محجوب وألحان محمد الموجي، ومع ذلك فهناك اتفاق على أنه غنى «صافيني مرة» من كلمات سمير محجوب وألحان محمد الموجي في أغسطس 1952، ورفضتها الجماهير من أول وهلة، حيث لم يكن الناس على استعداد لتلقي هذا النوع من الغناء الجديد، ولكنه أعاد غناء «صافيني مرة» في يونيو 1953، يوم إعلان الجمهورية، وحققت نجاحاً كبيراً، ثم قدم «على قد الشوق» كلمات محمد علي أحمد وألحان كمال الطويل في يوليو 1954، وحققت نجاحاً ساحقاً، ثم أعاد تقديمها في فيلم «لحن الوفاء» عام 1955.