إبراهيم خفاجي «جواهرجي» الأغنية السعودية

سعيد ياسين (القاهرة)

إبراهيم خفاجي شاعر غنائي سعودي، يعد من أهم شعراء الأغنية في المملكة، وزادت شهرته بعدما كتب النشيد الوطني السعودي، ولعب دوراً مهماً في مسيرة النص الغنائي، حتى أنه لقب بـ «جواهرجي الأغنية السعودية». باعتباره أحد الأقطاب الأربعة الذين حددوا مسيرة الأغنية السعودية الحديثة مع الأمير عبدالله الفيصل ومحمد الفهد العيسى ومحمد طلعت.

وبدأ مشواره الفني في التاسعة عشرة من عمره، وكتب أول نص غنائي له «يا ناعس الجفن» ولحنه وتغنى به الموسيقار طارق عبدالحكيم، ثم جدده فنان العرب محمد عبده، وطلب منه عمل كلمات النشيد الوطني، فأتمه بعد ستة أشهر في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز، وبدأ بثه رسمياً أثناء افتتاح وختام البث التلفزيوني والإذاعي اعتباراً من يوم الجمعة عام 1404 من الهجرة.

وغنى أشعاره مطربون شهيرون منهم طلال مداح «الشكوى لله» و«شاءت الأقدار يا قلبي نلتقي» و«اجمعوا بالقرب شملي» و«تصدق ولا احلفلك» و«مرّ بي» و«كانك مانت عارفني» و«على شانه» و«تعداني وماسلم»، وغنى له محمد عبده «ودع اليأس» و«أشوفك كل يوم» و«يا أهل الهوى» و«لنا الله» و«من العايدين» و«مافي داعي» و«مالي ومال الناس» و«يا حبيبي آنستنا» و«هيا معي» و«كوكب الأرض» و«أنت محبوبي» و«اوقد النار» و«لو كلفتني المحبة» و«نجمي ونجمك»، وعبدالمجيد عبدالله «يا سيد أهلي» و«الحب لسه شباب» و«عسل صافي» و«ليلة الأنس»، كما غنى له الكثير من الفنانين العرب، ومنهم كارم محمود وصباح ومحمد قنديل ووديع الصافي وسميرة توفيق وشريفة فاضل وهيام يونس وعلي عبدالستار وعبادي الجوهر.

وحصل على ميدالية الاستحقاق من الدرجة الأولى من الملك فهد، وكرمته جامعة أم القرى عن كلمات أوبريت «عرائس المملكة» الذي غناه طلال مداح ومحمد عبده وعبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد، وكرمته جمعية الثقافة والفنون لعطاءاته المتميزة في الأغنية، وحاز جائزة هيئة الإذاعة البريطانية عن «أشقر وشعره ذهب» كأفضل أغنية، ولقب بشاعر نادي الهلال السعودي الذي أسهم في تأسيسه.

مسيرة مهنية

ولد في مكة المكرمة عام 1927، والتحق بمدرسة الفلاح، ثم بمدرسة اللاسلكي وتخرج منها مأموراً لاسلكياً، وتنقل بين قرى ومدن المملكة، إلى أن عاد إلى مكة في قسم الأخبار بالنيابة العامة، ثم قسم الاستماع بالإذاعة، ثم وزارة الصحة وأصبح وكيلاً للإدارة المالية، وفي 1972 التحق بمعهد الإدارة بالقاهرة، وأصبح مديراً للإدارة المالية بوزارة الزراعة، وطلب إحالته إلى التقاعد بعد خدمة 25 عاماً.