أحمد عز في رمضان 2018

القاهرة (الاتحاد)

يستعد أحمد عز لتصوير مسلسله الرمضاني للعام المقبل «أبو عمر المصري»، سيناريو وحوار مريم ناعوم وإخراج أحمد خالد موسى.

ويعيد العمل عز للدراما بعد غياب سنوات. وهو يعتبره «من أكثر الأعمال الرمضانية المقبلة تميزاً».

وعن سبب موافقته على المسلسل، قال «هو مأخوذ عن روايتين، إحداهما تحمل الاسم نفسه، والأخرى بعنوان «مقتل فخر الدين» للكاتب عز الدين شكري»، مشيراً إلى أن المسلسل يتتبع رحلة البطل وتحوله من رجل مسالم إلى كتلة من القوة والجبروت، وتأثير المجتمع عليه.

من ناحية ثانية، دافع عز عن تقديمه لشخصية الضابط في أكثر من عمل سينمائي. وقال: «أديت أدوار ضباط في جهات مختلفة، وكل جهة لها طبيعة عملها، بالإضافة إلى أن كل إنسان لديه طبيعته وشخصيته؛ ولذلك فمن العادي تقديم شخصية الضابط في أربعة أو خمسة أفلام، وكل منها بطريقة مختلفة عن الأخرى».