دلال عبدالعزيز في «ليلة العيد»

محمد قناوي (القاهرة)

رشح المخرج سامح عبدالعزيز، دلال عبدالعزيز لبطولة فيلمه الجديد «ليلة العيد» للمؤلف أحمد عبدالله، حيث بدأ جلسات عمل مع السيناريست للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم، المقرر تصويره منتصف أكتوبر المقبل، تمهيداً لعرضه في إجازة منتصف العام الدراسي.

وقالت دلال عبدالعزيز: «تدور أحداث الفيلم في إطار شعبي درامي حول 6 سيدات يعشن في جزيرة».

من ناحية أخرى، قالت دلال إنها تصور حالياً مشاهدها المتبقية في مسلسل «سابع جار» الذي يشاركها بطولته شيرين وهاني عادل، وهو من تأليف هبة يسري التي تشارك في إخراجه، موضحة أن العمل مكوّن من 60 حلقة تتقاسمها ثلاث مخرجات، في تجربة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدراما العربية، وهو دراما اجتماعية يرصد قصص سكان بناية، وما تحمله حياتهم من أسرار ومشاكل، على عكس ما يُظهرونه من سعادة.