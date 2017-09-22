نادية المنصوري: غنيت «رفجة عرب» حباً للإمارات

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد انقطاع ثلاث سنوات عن الساحة الغنائية، عادت المطربة المغربية المقيمة في الدولة، نادية المنصوري إلى الساحة بأغنيتها المنفردة «رفجة عرب» التي أكدت أنها غنتها في حب الإمارات، مصرحة بأنها ابتعدت عن الفن لكي تتفرغ لعملها الحر. وأكدت أنها تعد حالياً لأغنيات منفردة، تتعاون فيها مع فايز السعيد وعادل عبد الله ويوسف العماني، من بينها أغنية مغربية.

سبب الغياب

حول غيابها عن الفن، قالت إنها من الشخصيات التي لا تستطع التركيز في مجالين في آن واحد، لذلك عندما قررت خوض مجال الأعمال الحرة بافتتاح مطعم في دبي، قررت الابتعاد عن الغناء لكي تحقق النجاح في مشروعها الجديد، خصوصاً أن «البيزنس» ضمانة لمستقبلها، على حد قولها.

ونوهت إلى أنها استفادت كثيراً من دخولها عالم الأعمال، حيث تعلمت منه على المستويين الشخصي والعملي، فهي من الناحية الشخصية كانت قبل انخراطها فيه حساسة جداً، وتحكم على الأمور بعاطفتها قبل عقلها، لكنها وجدت أن «البيزنس» والعاطفة لا يجتمعان معاً، لذلك غيرت كثيراً من صفات شخصيتها حتى تستطع خوض المجال، لافتة إلى أنها على مدار 3 سنوات، هي مدة افتتاح المطعم، زادت المسؤولية عليها بشكل أكبر، ما دفعها إلى المزيد من تنظيم حياتها والالتزام بعملها، ما أثر عليها إيجاباً في حياتها الفنية.