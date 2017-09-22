صير بني ياس.. جزيرة الخيارات الترفيهية

نسرين درزي (أبوظبي)

انطلق الموسم السياحي على جزيرة صير بني ياس مع الإعلان عن مجموعة جديدة من الأنشطة الرياضية والمغامرات البرية والمائية الجديدة. وبفضل رمالها البيضاء وسحر طبيعتها البكر واحتضانها متنزه الحياة البرية العربية، تعد مرافق الجزيرة المتاخمة لصحراء الربع الخالي، الوجهة الأمثل للباحثين عن السكون وسط صخب الحياة العصرية.

دراجات جبلية

بعد الأعمال التطويرية التي شملت منشآت الضيافة فيها، ومع تسهيل وسائل النقل الجوية والبحرية، تدعو جزيرة صير بني ياس عند منطقة الظفرة هواة ركوب الدراجات الجبلية لخوض مغامرة جديدة. إذ بات بإمكان العائلات والأصدقاء استكشاف جوانب طبيعية مثيرة للاهتمام عند جزيرة صير بني ياس من خلال التسلق الحرفي والآمن على متن دراجات متخصصة، حيث يجد جميع الضيوف المتمرسين والمبتدئين، ما يناسب قدراتهم من مسارات، حيث يمكنهم العبور من ممرات رئيسة وفرعية، إما عبر الوديان أو الشواطئ والبحيرات.

سباق شراعي