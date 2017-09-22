«الثرثرة» تدريب مبكر على النمو اللغوي والانفعالي

خورشيد حرفوش (القاهرة)
دعت دراسات الأم إلى الانتباه لتطور استجابات الطفل مع تقدمه في العمر أسبوعاً بعد أسبوع، لأن هذا الاهتمام يرصد سلامة النمو الانفعالي والجسدي عند الرضيع، ويتيح لها التعرف مبكراً إلى أي خلل في مسارات النمو الطبيعية والتعامل معها بطريقة سليمة.
وقالت الدكتورة حنان العناني، اختصاصية الطب النفسي، إن من الأمهات من يعرفن كيف يثرثرن مع أطفالهن، وهناك من لا يجدن هذه المهارة في التواصل.
|
وأوضحت أنه من غير المحتمل أن يقضي الطفل عاماً في صحبة أم صامتة، فهناك أساليب لزيادة مقدرة الأم على الثرثرة مع طفلها حتى ولم يأتِ هذا إليها بشكل طبيعي، وعليها أن تحاول التدريب على هذا وهي وحدها معه كي تتجنب حرج المناغاة والثرثرة مع الطفل أمام الكبار، وبالإمكان أن يمل الطفل الثرثرة والأغاني التي لا تتوقف. فحينما ينصرف ويتململ ويغلق عينيه أو يحولهما عن الأم يكون هذا دلالة على تشبعه. وعليها أن تمنحه فترة للراحة.
|
وأشارت إلى أنه يتأثر بلمسات أناملها، وتزداد كيمياء التفاعل والتعلق والاستجابة، كلما كانت الأم قريبة من رضيعها، وكلما زاد تأمله لها وكأنه يحاول قراءة ملامحها، ونراه يبتسم ويحرك يديه وساقيه في كل اتجاه، موضحة أن حواسه الخمس تعمل جاهدة لنرى أبلغ صور التفاعل الإنساني بشكل فطري.