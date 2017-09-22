«الثرثرة» تدريب مبكر على النمو اللغوي والانفعالي

خورشيد حرفوش (القاهرة)

دعت دراسات الأم إلى الانتباه لتطور استجابات الطفل مع تقدمه في العمر أسبوعاً بعد أسبوع، لأن هذا الاهتمام يرصد سلامة النمو الانفعالي والجسدي عند الرضيع، ويتيح لها التعرف مبكراً إلى أي خلل في مسارات النمو الطبيعية والتعامل معها بطريقة سليمة.

وقالت الدكتورة حنان العناني، اختصاصية الطب النفسي، إن من الأمهات من يعرفن كيف يثرثرن مع أطفالهن، وهناك من لا يجدن هذه المهارة في التواصل.

وأضافت، أن الأطفال الذين لا يجدون من يتواصل معهم يتأثر نموهم اللغوي، إلا أن ذلك نادراً ما يحدث، فحتى الأم التي تشعر بالحرج من الثرثرة مع المولود، تتواصل مع طفلها طوال اليوم حينما تحتضنه وتستجيب لبكائه وتغني له الأهازيج، وتقول له «حان موعد التمشية» أو تتمتم قائلة: «لا.. التليفون مرة أخرى!» بعد أن تكون قد استقرت لتوها لترضعه، فالوالدان يعلمان الطفل اللغة حينما يتحدثان إلى أحدهما الآخر، وأيضاً حينما يتحدثان إلى طفلهما، فالأطفال يتعلمون من الأحاديث الموجهة للآخرين مثل تعلمهم من الأحاديث التي يكونون طرفاً فيها.

وأوضحت أنه من غير المحتمل أن يقضي الطفل عاماً في صحبة أم صامتة، فهناك أساليب لزيادة مقدرة الأم على الثرثرة مع طفلها حتى ولم يأتِ هذا إليها بشكل طبيعي، وعليها أن تحاول التدريب على هذا وهي وحدها معه كي تتجنب حرج المناغاة والثرثرة مع الطفل أمام الكبار، وبالإمكان أن يمل الطفل الثرثرة والأغاني التي لا تتوقف. فحينما ينصرف ويتململ ويغلق عينيه أو يحولهما عن الأم يكون هذا دلالة على تشبعه. وعليها أن تمنحه فترة للراحة.

وعن علاقتها برضيعها في شهوره الثلاثة الأولى، قالت إحدى الأمهات «الرضيع قد لا يثير اهتمامه في البداية سوى مصدر إشباعه الذي يقتصر على ثدي الأم عندما يشعر بالجوع، لكن هذه العلاقة تتطور ونراه يرتبط بصوتها ووقع خطواتها بل ورائحتها إن اقتربت منه، وعندما تتمتم الأم ببعض الكلمات نراه يستدير بوجهه وكأنه يصغي إليها، إنها بعض من كيمياء الفطرة، فتاره تقدم له الرضعة، وتارة تحاكيه، وفي كل مرة يشعر بحنان لمساتها، ويتلذذ بطعم حليبها، وقد تتجلى وهي ترضعه أو تهدهده».

وأشارت إلى أنه يتأثر بلمسات أناملها، وتزداد كيمياء التفاعل والتعلق والاستجابة، كلما كانت الأم قريبة من رضيعها، وكلما زاد تأمله لها وكأنه يحاول قراءة ملامحها، ونراه يبتسم ويحرك يديه وساقيه في كل اتجاه، موضحة أن حواسه الخمس تعمل جاهدة لنرى أبلغ صور التفاعل الإنساني بشكل فطري.