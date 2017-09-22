  • الجمعة 02 محرم 1439هـ - 22 سبتمبر 2017م

طرق لتنمية حواس طفلك
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تاريخ النشر: الجمعة 22 سبتمبر 2017

القاهرة (الاتحاد)

أكد خبراء تربية ونمو أن الحواس الخمس تعمل وفق آلية متجانسة ومتوازنة ومتناغمة ومتسقة ومتكاملة، حيث تؤثر أي حاسة سلباً أو إيجابا في الأخرى، لذا ينصحون بأن تعمل الأم منذ وقت مبكر على تدريب الطفل الرضيع وتنمية قدراته على تدريب حواسه وتنمية أدائها بصورة أفضل، ويقدمون للأم عشرة مقترحات مهمة:

1 . مع نمو الطفل يصبح التذوق وسيلة للتعلم، حيث يضع الطفل في فمه كل ما تصل إليه يده، لذا على الأم أن تتنبه إلى ذلك، خاصة خلال مرحلة الرضاعة، التي تعد البداية لتنشيط حاسة التذوق، تجنباً لابتلاع مواد حادة أو أجسام تؤدي إلى اختناقه.

2 . يمارس حديثو الولادة حاسة الشم بكثرة. فهناك لبن الأم، والعطور التي تستخدمينها، وروائح الطهو... إلخ، وباستثناء الحالات التي يكون فيها الطفل شديد الحساسية للروائح، فيمكن اعتبار الروائح المتنوعة فرصاً إضافية يتلقى منها طفلك المعلومات عن محيطه.

3. يبدأ الأطفال في تعلم الإبصار منذ الولادة، فبواسطة هذه الحاسة يتعلمون سريعاً أن يميزوا بين الأشياء والأفراد، وأن يفسروا لغة الجسد والإشارات الأخرى غير الكلامية، وأن يستوعبوا قدراً كبيراً عن العالم كل يوم.. لذا ينصح بتزيين غرفة الطفل بهدف إمداده بمثيرات بصرية. لأن الطفل يحب تناقضات الألوان الزاهية، مع تجنب وضع اللعب على سريره، لأن كثرتها قد تؤدي إلى التشوش.

4. يمكن لأشياء كثيرة من بينها الألعاب، استثارة حاسة الإبصار لدى طفلك مثل الألعاب المتحركة، ويجب أن تكون الأشكال المتحركة مرئية من منظور الطفل بكاملها، ولا يجوز أن يتجاوز ارتفاع الشكل المتحرك مسافة من 30: 38 سم فوق رأس الطفل، كما يجب تعليقه على أحد جوانب خط إبصاره بدلاً من تعليقه أعلى خط مستقيم «يفضل معظم الأطفال النظر باتجاه الجانب الأيمن، إلا أن عليك ملاحظة طفلك لمعرفة اتجاهه المفضل». ... المزيد
     
 

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