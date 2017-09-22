فلاتر «سناب شات».. جمال رقمي مؤقت

أبوظبي (الاتحاد)

تقوم فكرة برنامج «سناب شات» (Snapchat) على التقاط صورة أو مشهد لا تتعدى مدته خمس عشرة ثانية، ومن ثم يقوم المستخدم بإرسالها إلى متابعيه الذين يكونون في الغالب من قائمة الأسماء المحفوظة في الهاتف، مع إمكانية التعليق وكتابة وصف ووضع رموز في الصورة أو اللقطة، إلى جانب «فلاتر» تغير وتجمل ملامح الوجه لتتجمع وتكون مقترنة باسم المستخدم، وتبقى في البرنامج لمدة 24 ساعة فقط، كما يمكن للمستخدم الذي وضع الصورة أو اللقطة مشاهدة أسماء المتابعين لها، في حين يمكن للمتابعين حفظ الصورة من خلال تصوير شاشة الهاتف، وهو ما يتضح أيضاً للمستخدم.

وتقول أمل الهاشمي «طالبة في جامعة زايد»، إن لديها إدماناً رقمياً، حيث تصور تحركاتها وتنقلاتها اليومية باستخدام «السناب شات»، مستخدمة «فلاتر» جميلة. وتضيف «السناب شات يمكننا من متابعة يوميات الآخرين بشكل سهل ومميز ولمدة عشر ثوانٍ إن كان مقطعاً مرئياً، وعليه لا يكون البرنامج مملاً، كما يتميز بخصوصيته عن بقية البرامج، إذ إنه يحدد الأفراد الذين نرغب في الإرسال إليهم، مع خيار الإرسال لجميع من في قائمة الأسماء».

وتقول الموظفة خولة الرئيسي «30 سنة»، إن البرنامج يبث الصور والمقاطع المرئية كل 24 ساعة، ما يعني أن كل شخص بإمكانه مشاهدة ما يرسله الآخرون خلال هذه المدة، مع إمكانية الاطلاع على أسماء الأشخاص الذين شاهدوا المقاطع والصور، ما يشبع فضول معرفة من يتابعك باستمرار». وتذكر الرئيسي أن «فلاتر» البرنامج تتغير من فترة لأخرى ما يزيد حماس المستخدمين لترقب الجديد الذي يزيد الملامح جمالاً وتألقاً.

وتنتقد مها الجنيبي الولع باستخدام الفلاتر، معتبرة أنها تزيف الحقيقة. وتؤكد أن البرنامج لم يجذبها ولم تتفاعل معه ولم تقتنع بفكرته. وتشير إلى أن الكثير من جيل اليوم أصبح مهووسا به، ولا يمكن الاستغناء، لافتة إلى نظرات الاستغراب التي تتلقاها عندما يطلب منها المقربون حسابها في السناب، ويكون ردها أنها لا تملك واحداً.

في المقابل، تسعد هند النعيمي «طالبة جامعية» بالفلاتر التي توجد في «السناب شات»، حيث يمكن تصوير الوجه واختيار الفلتر الذي يجمل الوجه أو الذي يحوله إلى شكل طريف مثل الأرنب، مشيرة إلى وجود فلاتر للمناسبات الوطنية حيث يمكن توثيقها مثل «يوم المرأة الإماراتية» أو المناسبات السعيدة مثل الأعياد.

وترى المستشارة الأسرية فائدة الكثيري أن السناب شات وسيلة رائعة لتمضية الوقت وللاطمئنان على الأصدقاء والأهل ومعرفة شخصيتهم أكثر والأماكن التي يزورونها، ومن سلبياته أن كثرته مضرة وتؤذي العين وتقلل التواصل المباشر للعائلة من خلال الزيارات أو الجلوس معهم.

وتقول «البرنامج في فكرته يعتبر برنامجاً ذكياً وإلا ما استطاع منافسة البرامج الأخرى والتفوق على أغلبها، إذ إن مساحة الاشتراك والتفاعل معه ومن مختلف الأعمار يعطي دلالة على نجاحه حتى الآن على الأقل رغم أنني أجزم أن السوق ستطرح في المستقبل القريب برامج إبداعية قد تتفوق عليه».