ليلى عبيد.. طبيبة جيل المستقبل

هناء الحمادي (أبوظبي)

اختارت الطبيبة ليلى عبيد مجالاً إنسانياً تخدم فيه الأطفال، وتشرف عليهم لتوفير بيئة مثالية لنموهم، حيث اجتهدت للحصول على البورد الكندي في تخصص الأطفال والأطفال الخدج والعناية المركزة لحديثي الولادة، لتكون أول إماراتية تترأس هذا القسم في مستشفيات هيئة الصحة أبوظبي.

وترى عبيد، مديرة القسم الطبي في مستشفى الكورنيش، ورئيسة قسم العناية المركزة لحديثي الولادة والأطفال الخدج، أن مهنة الطب من المهن النبيلة والإنسانية خاصة حين يتعلق الأمر بعالم الأطفال الذين يكونون بحاجة ماسة للرعاية، لا سيما أن قسم العناية المركزة لحديثي الولادة هو المكان الذي سيقضي فيه المواليد أيامهم وربما أسابيعهم الأولى، وفق حالتهم الصحية، موضحة أنه القسم الذي يعتني بحديثي الولادة الذين يعانون تعقيدات طبية أو بالذين ولدوا قبل أوانهم، من أجل أن يحصل الطفل على البيئة المثالية له لينمو بطريقة صحيحة.

وتحاول ليلى قدر المستطاع أن تبث السكون والهدوء في قلوب المرضى الصغار وأهلهم وأن تمدهم بالاطمئنان بالأمل على صحة أطفالهم.

وتقول «أعتبر نفسي طبيب جيل المستقبل، فالتزامي بمهنتي ليس فقط من أجل علاج الأطفال المرضى، بل أيضا دعوة إلى بناء جيل قوي وسعيد خال من الأمراض من خلال الممارسة للأدلة العلمية الثابتة مع تثقيف الأهل والأطفال حسب أعمارهم». وتضيف «أؤمن أن الطفل السعيد السليم مشروع ناجح لإنسان قادر على أن يخدم المجتمع مستقبلاً».

ومنذ تولي ليلى رئاسة قسم العناية المركزة لحديثي الولادة عملت على إثبات وجودها لتكون عند حسن ظن الجميع، وتقول «قمت بتسهيل آلية التواصل بين أهالي الأطفال وفريق العمل، إلى جانب متابعة التدريب الطبي من خلال الاهتمام بأطباء الإقامة للوصول إلى معايير الصحة المحددة من هيئة صحة، والموافقة لمعايير الجودة العالمية».

وتطمح عبيد لأن تكون «سفيرة الطفل الرضيع» والطبيبة المثالية في هذا المجال بأبوظبي.