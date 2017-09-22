المتانة والراحة والألوان معايير أثاث غرف المعيشة

دبي (الاتحاد)

اتجاهات جديدة لبيوت بإيقاع حياة الأرياف، التي تعيد للنفس هدوءها وتمنحها شعوراً بالراحة والسكينة، وتمدها بطاقة قادرة على مواصلة العمل في اليوم التالي من دون عقبات، ترتكز أساساً على غرف المعيشة، التي تعد قلب المنزل النابض، والمحطة التي يجتمع فيها أفراد الأسرة الواحدة.

ولأنها من الفراغات المشغولة بشكل دائم، غالبا ما تكون عرضة للاستهلاك، الأمر الذي يدفع ربات البيوت إلى البحث عن ألوان وخامات تتمتع بقدر من المتانة والقوة لتحمل الاستخدام اليومي.

إلى ذلك، يؤكد مصمم الديكور الداخلي عمر أحمد أن التصميم الناجح يتحقق فيه التناغم البديع والانسجام بين الألوان والخامات والتراكيب والأشكال، مع توافق هذه العناصر مع المساحات المحددة، من دون المبالغة في حشو الفراغ، وتكديس القطع بطريقة تفقدها جمالها وتفاصيلها.

ويتابع، «غرف المعيشة، هي محطة مهمة في خريطة المنزل، وهي ليست خاصة بأفراد الأسرة إذ يمكن أن نستقبل بها الزوار المقربين، لذا فإن هذه المحطة تترك انطباعا واضحا عن شخصية أصحاب المنزل، وذوقهم الذي ينعكس بوضوح في تفاصيل ومكونات الديكور الداخلي».

ولاختيار أثاث غرف المعيشة شروط، يجملها أحمد بأن يكون مريحاً والأرائك واسعة ووثيرة مصممة للاستلقاء عليها لأخذ قيلولة، مع الأخذ بالاعتبار مساحة الفراغ ومدى استيعابه لمكونات الأثاث من أرائك ومنضدة القهوة التي تتوسط الجلسة، بالإضافة إلى طاولات جانبية، ومنصة للتلفاز وخزانة لحفظ الكتب وقطع من التحف البسيطة، وقطعة سجادة من الصوف تلم الجلسة، وتمنحها إيقاعا دافئا».

ويؤكد أن المتانة أمر مطلوب في أثاث صالة المعيشة، مع انتقاء ألوان هادئة.

وعن عنصر الإضاءة، يقول إنه لا يمكن إغفال دورها وتأثيرها في إحداث تحول جذري في مظهر الفراغ، وإبراز أناقته، لافتاً إلى أنه يفضل في النهار الاستفادة من الإضاءة الطبيعية، من خلال وجود نوافذ واسعة أو أبواب زجاجية، فيما توزع الإضاءات الصناعية لتمنح الفراغ جواً غامضاً، من خلال الاستفادة من التوزيع المباشرة وغير المباشرة.