التناغم مفتاح التصميم الناجح

خولة علي (دبي)

يتمثل التصميم الجيد في مجموعة من العناصر، كالنمط والمساحة والعمق واللون، التي تجتمع لتكون إيقاعياً جميلاً يمتاز بوحدة الشكل العام، من دون الإخلال بالنسب وتوازن التكوين بين الأجزاء المختلفة مع دراسة الفراغات بين أجزاء التصميم، فمحاولة الإخلال بأحد هذه العناصر يترتب عليه فشل التصميم الداخلي، والذي يؤثر أيضاً في عنصر الارتياح الذي يشعر به المشاهد نحو الشكل العام للتصميم.

فن بصري

تقول فرح عبدالناصر، مهندسة الديكور الداخلي لدى «شاتلز آند مور»، إن «التصميم الداخلي من أهم التخصصات التي يدخل الفن الجمالي فيها، وذلك كون المصمم هو الفنان الذي يضع للناس ملامح الجمال في البيئة المحيطة بهم، مثل تجهيزات الإضاءة الجمالية والإبداعية في كل من المطاعم والفنادق والصالات، ولا يخلو الأمر من التجهيزات الديكورية عالية الطراز في الجمال والأناقة في المنازل، فضلاً عن الراحة والاسترخاء الذي يجده المرء في بيته».

وحول أبرز خطوط الموضة الحالية، تذكر «نجد أن أبرز خطوط الموضة الحالية هو استخدام مواد متداخلة تبعث على السعادة، فالألوان تلعب دوراً محورياً في تحديد الشكل العام للديكور كونها تُدخل السعادة على قاطني المنزل أو الزائرين. والتصميم الداخلي للمفروشات يجب أن يكون مريحاً وملبياً لحاجة المستخدم، فلا هو مبالغ فيه، ولا هو بالبسيط المسلوب عنه جميع مظاهر الجمال، وعلى مصمم الديكور أن يتخيل كيف لهذه الجدران البيضاء أن تتحول إلى جمال مفعم بالحيوية والراحة»، مشيرة إلى أن التوازن أمر مطلوب لتحقيق التناغم في المكان.

عوامل الاختيار

تتوافر في الأسواق الكثير من عناصر الديكور الداخلي ومفردات قطع الأثاث، التي تجعل المرء في حيرة دائمة في رسم تفاصيل مملكته الخاصة. إلى ذلك، تقول عبد الناصر إن أهم العوامل التي تؤثر في قرار الزبون هو جودة المنتج على المدى البعيد، وسهولة استخدامه وإلى جانب إعجابه بالشكل والتصميم»، مشيرة إلى أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار عوامل عدة قبل شراء قطع الأثاث، منها المساحة وكيفية وضعها بشكل مناسب لتمنح المكان قدراً من الاتساع والراحة البصرية، وتبرز تفاصيل الردهات بطريقة أكثر أناقة».

وتقول: «عند شراء قطع الأثاث، عادة ما يبحث الفرد عن الراحة والرضا والمظهر الجميل لبيته أو مكتبه، وبأسعار معقولة ويحرص دوماً على الجودة العالية. ونحن كمختصين في التصميم الداخلي، فإننا نقوم بدور مهم في إرشاد الزبائن للمنتج المناسب الذي ينسجم مع المكان. كما أن الزبون يتطلع للحصول على خدمة ما بعد البيع، ومنها الضمان ومواعيد تسليم البضاعة. ومن ناحية أخرى، فإن الإضاءة بوجه عام، قطعة مؤثره جداً في تفاصيل الديكور الداخلي»، لافتة إلى أن الإضاءة عنصر مهم في الديكور الداخلي لكونها تجعل الغرفة تشع بالبهجة، ما يمد الفرد أيضاً بالراحة لذا يجب عدم إغفالها.