أحذية «موريسكي» الكلاسيكية والعصرية

الشارقة (الاتحاد)

لاكتمال المظهر المثالي للرجل العصري، تلعب الأكسسوارات الجلدية وعلى قمتها الحذاء دوراً أساسياً في رسم هندامه وصورته أمام الآخرين، كما تحدد ملامح من شخصيته، وذوقه، وطرازه الخاص.

ورغم أن الأزياء والموديلات تتغير مطلع كل موسم، إلا أن الحس الكلاسيكي يبقى هو المفضل في معظم دور الموضة العالمية، ومنها العلامة الإيطالية العريقة في صناعة الأحذية الرجالية «موريسكي» (Moreschi)، التي قدمت لموسمي خريف وشتاء 2017/‏2018 تشكيلة أنيقة ومتنوعة من النماذج الراقية، تجمع بين ترف الكلاسيكية وعملية العصرية، عاكسة في كل قطعة مزيجاً فريداً من إتقان الصنع المبني على التقاليد العريقة، وحداثة التصميم وجودته، مركزة على رفع معاييرها لناحيتي التنفيذ والإنتاج، ومختارة نوعيات فاخرة من المواد الخام المستخدمة، مثل الجلود الطبيعية والمخمليات الوثيرة والشمواه اللدن.

ولعل أهم ما يميز هذه العلامة هو بحثها المستمرّ عن التفوق في هذا المجال، حيث تتحرى «موريسكي» الدقة والالتزام، منتجة موسماً بعد آخر مجموعات مترفة من الأحذية الرجالية الخالية من الشوائب، والتي تجسّد في تصاميمها وخطوطها إحساس الرفاهية والشعور بالراحة، مصنعّة من منطقة فيغافانو الإيطالية العريقة، تشكيلات نموذجية تنافس بقوة في أسابيع الموضة وعواصم الأناقة.

ومن أبرز ما ظهر في مجموعة الموسمين المقبلين، النعل المبتكر الذي يحمل اسم «روك إكسترا لايت» Rock Extra Light، الذي يمتاز بخفّة وزنه الذي لا يتجاوز 130 غراماً، إلا أنه يوفر أقصى درجات الراحة للقدم، من حيث الطراوة، والثبات، والفاعلية، مكتسباً مع الوقت شكل باطن القدم، ليضمن مشيّة أكثر أناقة ومتعة.