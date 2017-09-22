أزياء الثمانينيات بروح الألفية الثالثة مع جورجيو أرماني

أزهار البياتي (الشارقة)

رغم بلوغه عامه الـ 82، إلا أن المصمم الإيطالي جورجيو أرماني لا يزال يمتلك القدرة على إدهاش اتجاهات الموضة العالمية وقلبها رأساً على عقب، مقدماً موسماً بعد آخر تشكيلات غاية في الرقي والابتكار، مستعرضا لموضة رجل خريف وشتاء 2018/‏‏2017، نماذج آسرة من أزياء الملابس الجاهزة، تتسم بالكلاسيكية المعاصرة.

كلاسيكيات معاصرة

للموسمين المقبلين طرح المصمم رؤى متجددة وأفكارا متنوعة لدولاب الرجل، واضعا أمامه خيارات واسعة من القطع، صاغها وفق نمط الثمانينيات، ولكن وفق مخرجات أكثر شبابية، بحيث ظهرت أيقوناته الرجالية بحس أكثر استرخاء، راحة، وعملية، لتشعر من يرتديها بالثقة والحماسة، كما أنها تلائم متطلباته في شتى المناسبات، معتمدا خلالها على طرازه الكلاسيكي المتطور، وانحيازه لعناصر مميّزة من رفاهية الخامات، وفرادة القصّات، مع ثراء التفاصيل.