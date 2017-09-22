بالصور.. المغامرون الثلاثة يجوبون أدغال تنزانيا وكينيا من أجل صورة نادرة

هناء الحمادي (أبوظبي)
مع زئير الأسود ونهيم الأفيال، وتحليق النسور.. تختلف مشاهد الحياة البرية لهواة التصوير، ماجد الكثيري، خالد الحميري، وعلي الحجري، حين تغتنم عدساتهم الفرصة لالتقاط الصورة المناسبة رغم المخاطر المحيطة، حيث يسلكون الطريق إلى أصعب أنواع التصوير الذي يتطلب أن يكون المصور رياضياً يتميز بقدرة تحمل عالية، فتصوير بعض الحيوانات يحتاج إلى تسلق المرتفعات، وارتقاء غصون الأشجار، وقطع الوديان والأنهار، أو المشي مسافات طويلة والركض تحت حرارة الشمس، أو الرياح القوية والبرد القارس..
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رحلة التصوير في حياة ماجد الكثيري بدأت العام 2008، حيث كان يلتقط أجمل الصور، ليتعمق في ممارسة هوايته من خلال المشاركات والاطلاع على المنتديات المتعلقة بمجاله الذي تعلم من خلاله الكثير من المهارات والخبرات العملية في التصوير الفوتوغرافي، ورغم تعرضه لسرقة الكاميرا إلا أنه لم يتوقف عن تلك الهواية، بل سارع إلى شراء كاميرا على مستوى عال من الدقة، لتبدأ رحلات المغامرة في حياته للانتقال إلى الحياة البرية، وتسلق المرتفعات، والتواري خلف الأشجار، انتظاراً للحظة التقاط الصورة.
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