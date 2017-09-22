بالصور.. المغامرون الثلاثة يجوبون أدغال تنزانيا وكينيا من أجل صورة نادرة



تاريخ النشر: الجمعة 22 سبتمبر 2017 هناء الحمادي (أبوظبي) مع زئير الأسود ونهيم الأفيال، وتحليق النسور.. تختلف مشاهد الحياة البرية لهواة التصوير، ماجد الكثيري، خالد الحميري، وعلي الحجري، حين تغتنم عدساتهم الفرصة لالتقاط الصورة المناسبة رغم المخاطر المحيطة، حيث يسلكون الطريق إلى أصعب أنواع التصوير الذي يتطلب أن يكون المصور رياضياً يتميز بقدرة تحمل عالية، فتصوير بعض الحيوانات يحتاج إلى تسلق المرتفعات، وارتقاء غصون الأشجار، وقطع الوديان والأنهار، أو المشي مسافات طويلة والركض تحت حرارة الشمس، أو الرياح القوية والبرد القارس.. اكتشاف المواقع رحلة التصوير في حياة ماجد الكثيري بدأت العام 2008، حيث كان يلتقط أجمل الصور، ليتعمق في ممارسة هوايته من خلال المشاركات والاطلاع على المنتديات المتعلقة بمجاله الذي تعلم من خلاله الكثير من المهارات والخبرات العملية في التصوير الفوتوغرافي، ورغم تعرضه لسرقة الكاميرا إلا أنه لم يتوقف عن تلك الهواية، بل سارع إلى شراء كاميرا على مستوى عال من الدقة، لتبدأ رحلات المغامرة في حياته للانتقال إلى الحياة البرية، وتسلق المرتفعات، والتواري خلف الأشجار، انتظاراً للحظة التقاط الصورة. وينصح من يريد التقاط صور الحياة البرية بضرورة اكتشاف المواقع والأماكن التي يمكن تصويرها، وأن يعرف معلومات عن الهجرة الكبرى، والتي ترحل خلالها هذه الحيوانات المهاجرة في طريق بعينه، لأن مراعاة أوقات موسم الهجرة يساعد على تعقبها، والتعرف إلى سلوكياتها خلال بعض الحركات لمصلحة للتصوير، ويقترح الكثري أولاً التعرف إلى أنواع الحيوانات التي تعيش في المنطقة، قبل الخروج بحثاً عنها. ... المزيد