وجه إيفانكا ترامب حلم الباحثات عن الجمال

أبوظبي (الاتحاد)

كشف جراح تجميل شهير في نيويورك عن أنه منذ الصيف الماضي، جاءته أكثر من 50 عميلة تسأله كيف يمكنه تحويلها لتشبه إيفانكا ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضح الدكتور نورمان روي أن الإجراءات المطلوبة كانت تشمل جراحات تصغير الأنف وإعادة تشكيل العينين وتوسيع عظمتي الخدين، وهي جراحات معقدة، تتراوح تكلفتها بين 30 ألف دولار، وحتى 50 ألف دولار.

وكشف روي، وفق موقع «independent»، عن أن إيفانكا تلحق بسرعة بنجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر التي تعد الوجه الأشهر والأكثر طلباً ورواجاً بين طالبات الجمال.

وأضاف أن الأمر ربما لا يعود لمظهر إيفانكا وجمالها فقط، بل لأنها امرأة قوية وواثقة من نفسها، وهي جزء من الأسرة الأولى.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن امرأة أجرت 13 عملية جراحية في أقل من عام في محاولة لتشبه إيفانكا، والتي أكدت أن حلمها أن تبدو مثل شكل الابنة الأولى التي وصفتها بأنها «نموذج يحتذى به» بالنسبة لها.