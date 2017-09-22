كيت هدسون: الولادة القيصرية كسل

أبوظبي (الاتحاد)

وجهت الممثلة الأميركية كيت هدسون انتقاداً حاداً إلى كل النساء في العالم اللاتي خضعن لعمليات قيصرية لولادة أطفالهن، بعدما قالت إن الولادة بتلك الطريقة أكثر الأمور التي فعلتها في حياتها كسلاً.

وأجابت كيت في دراسة استقصائية مركزة على الجسم حين سئلت: «ما هو أكثر الأمور التي فعلتها كسلاً؟»، إنها «الولادة القيصرية!»

ووفق موقع «now to love»، أثار رأي كيت، الأم لصبيين، حول العملية الجراحية التي تنطوي على تشريح جدار البطن والرحم للمرأة لولادة الطفل، الغضب بين متابعيها على «الإنترنت».

وكتبت إحداهن على صفحة كيت الخاصة على «إنستغرام»: «معظمنا لا يخترن الولادة القيصرية، ولقد كانت (القيصرية) أحد أصعب الأمور التي قمت بها في حياتي».

إلا أن أخريات دافعن عن كيت، ووصفن تعليقها بأنه «ساخر»، وأنها لم تقصد الإساءة.