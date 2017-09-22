قصة تحوّل كلوي كارداشيان

أبوظبي (الاتحاد)
بعد أن امتازت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان بقوام «مكتنز» لسنوات، لاسيما مع المقارنة بأخواتها الأصغر منها، شكل انفصالها عن زوجها لامار أودوم منعطفاً في حياتها، حيث قررت بعدها الالتزام بنظامين غذائي ورياضي صارمين للوصول إلى الوزن المثالي، أورد موقع «The Sun» تفاصيلهما تالياً:
* سبع وجبات في اليوم: كشفت كلوي عن أنها تتناول سبع وجبات في اليوم، يتكون الجزء الأكبر منها من الخضراوات والفاكهة ما يجعلها تشعر بالشبع لفترة أطول.
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* 6 لترات من الماء يومياً: ترى كلوي أن من أسباب نجاح حميتها الغذائية شرب ستة لترات من الماء يومياً، فالماء يجعلها تشعر بالشبع من دون سعرات حرارية زائدة، كما أنه أداة فعالة لفقدان الوزن وتحقيق صحة أفضل.
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* الرياضة خمس مرات أسبوعياً: تمارس كلوي الملاكمة وركوب الدراجات، والجري، كما تستمتع أيضاً بتمارين البيلاتس.