قصة تحوّل كلوي كارداشيان

أبوظبي (الاتحاد)

بعد أن امتازت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان بقوام «مكتنز» لسنوات، لاسيما مع المقارنة بأخواتها الأصغر منها، شكل انفصالها عن زوجها لامار أودوم منعطفاً في حياتها، حيث قررت بعدها الالتزام بنظامين غذائي ورياضي صارمين للوصول إلى الوزن المثالي، أورد موقع «The Sun» تفاصيلهما تالياً:

* سبع وجبات في اليوم: كشفت كلوي عن أنها تتناول سبع وجبات في اليوم، يتكون الجزء الأكبر منها من الخضراوات والفاكهة ما يجعلها تشعر بالشبع لفترة أطول.

* لا لمنتجات الألبان: كان أول شيء فعلته كلوي لتحقق شكلها الحالي هو الاستغناء عن منتجات الألبان، وبعد شهر ونصف الشهر من برنامجها الغذائي فقدت 11 رطلاً.

* 6 لترات من الماء يومياً: ترى كلوي أن من أسباب نجاح حميتها الغذائية شرب ستة لترات من الماء يومياً، فالماء يجعلها تشعر بالشبع من دون سعرات حرارية زائدة، كما أنه أداة فعالة لفقدان الوزن وتحقيق صحة أفضل.

* مكافآت صغيرة: يقول طبيبها إنها تتناول فقط جزءاً صغيراً مما تشتهيه مرة كل سبعة أيام، مثل حفنة من حبات الشوكولاتة الصغيرة أو شريحة بيتزا.

* الرياضة خمس مرات أسبوعياً: تمارس كلوي الملاكمة وركوب الدراجات، والجري، كما تستمتع أيضاً بتمارين البيلاتس.