اضطهاد الطفولة لا يبدد السعادة

أبوظبي (الاتحاد)
أظهرت دراسة حديثة، أن الذين يتعرضون للاضطهاد بسبب كونهم نحفاء أو بدناء في الطفولة، لا يعانون التعاسة عندما يبلغون.
وقال علماء إن تلك المؤشرات الحيوية ليس لها علاقة بالسعادة في الحياة مستقبلاً، ما يتناقض مع أدلة سابقة تشير إلى عكس ذلك.
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ووفق موقع «dailymail»، قال البروفيسور أليكس برايسون، من كلية لندن الجامعية، والباحث الرئيس فيها، إن «الدراسة بحثت في مشاعر السعادة في الطفولة، ومدى تأثيرها على مرحلة البلوغ، ولم نجد أي ارتباطات كبيرة».
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وضمت الدراسة بيانات نحو 2000 طفل، تم استجوابهم عن سعادتهم بعد مرور 20 عاماً.