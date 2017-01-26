أزمة المياه في غزة تتفاقم دون حلول

غزة (رويترز)

يشتكي الفلسطيني مروان النجار من جنوب قطاع غزة من أنه لم يذق الماء العذب من الصنبور منذ عشر سنوات ويضطر للسفر أربعة كيلومترات كل يوم ليملأ علبة بلاستيكية بعشرين لتراً من المياه من محطة محلية للتحلية.

ويعاني القطاع منذ وقت طويل مشاكل حادة في المياه، بسبب تلوث مياهه الجوفية بالصرف الصحي ومواد كيماوية وماء البحر، ومحطات تحلية المياه الثلاث في القطاع غير قادرة على تلبية الطلب. ويعتمد معظم السكان في الشرب على مياه مستوردة معبأة في زجاجات.

ويقول سكان ومتخصصون في التنمية «إن الوضع بدأ يستعصي على الحل بعد أن صار أكثر من 90 في المئة من المياه الجوفية في القطاع غير صالحة للاستخدام المنزلي».

وأوضح النجار وهو أب لستة أبناء بينما كان يقف في طابور في محطة التحلية في خان يونس أن المياه من الصنبور مالحة جداً كما لو أنها تُسحب من البحر مباشرة. وقال: «توقفنا عن شربها». وعوضاً عن مياه الصنبور يستخدم النجار وغيره مياه محطات التحلية في الغسل والشرب بينما يشتري القادرون المياه المعبأة. فالمياه التي تنزل من الصنبور صالحة بالكاد للاستعمال. وأشار فتحي محارب، البالغ من العمر 60 عاماً، وهو عاطل وأب لثمانية إلى أن «المياه غير صالحة حتى للبهائم»، مضيفاً: «نحن نشتري مياهاً حلوة للشرب والمياه المالحة نستخدمها للاستحمام». وأسباب المشكلة متعددة لكنها ناجمة في الأساس عن تلوث المياه الجوفية.

ويتيح المصدر الرئيسي للمياه في غزة ما بين 55 مليوناً إلى 60 مليون متر مكعب من المياه على مدار العام، لكن الطلب عليها من سكان غزة وعددهم مليونا نسمة يزيد على 200 مليون متر مكعب. ولذلك، فإن المياه الجوفية يجري استنزافها وهو ما يسمح بتسرب ماء البحر المتوسط إليها، إضافة إلى مياه الصرف الصحي والمخلفات الكيماوية.

وبحسب «ربحي الشيخ»، نائب رئيس سلطة المياه الفلسطينية: «هناك انسياب مستمر وغزو من مياه البحر»، مضيفاً أن نسبة النترات عالية في المياه. وقالت الأمم المتحدة في دراسة نشرت في 2012 «إن غزة لن تكون صالحة للحياة بحلول 2020، وإن مياهها الجوفية لن تكون صالحة للاستخدام بحلول 2016».

ولفت «الشيخ» إلى أن هذا هو الواقع الآن تقريباً لأن 96.5 في المئة من المياه الجوفية غير صالحة للاستخدام وفقاً للمعايير الدولية. وذكر أن آخرين يستخدمون أساليب محلية لتحلية المياه ويبيعونها في الشوارع، لكن هذه المياه تبقى ملوثة. وفي الوقت الحالي، تعمل اثنتان من محطات التحلية الثلاث في غزة وتنتجان 8600 متر مكعب فقط من المياه يومياً.