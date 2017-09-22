«إطارات فارغة» تجسد فقدان الأطفال

ترجمة: عزة يوسف

جسدت المصورة الفوتوغرافية سوزانا باتروورث معاناة فقدان طفل من خلال مجموعة من الصور المعكوسة لأمهات من أعمار وخلفيات متنوعة عِشن التجربة القاسية. وتُظهر الصور نسوة يحملن إطاراً فارغاً أمام بطونهن، ثم تحكي كل واحدة منهن قصة فقدانها طفلها تحت الصورة.

وبحسب موقع «Metro»، عانت سوزانا نفسها من الأمر، حيث أنجبت طفلاً ميتاً في وقت سابق من العام الجاري، لذا بدأت هذا المشروع، تخليداً لذكراه على أمل أن يسهم هذا المشروع في توسيع الحديث عن مأساة فقدان طفل وكل شيء مرتبط بها.

وتقول: «كمصورة وفنانة، أردت القيام بشيء ما ذي معنى عن هذه التجربة المؤلمة. من تفقد طفلاً لن تستطع التعافي إذا شعرت أنها وحدها وليس لديها من تتحدث إليه». وكانت سوزانا اكتشفت خلال حملها إصابة طفلها باضطراب وراثي نادر، وفقدته في الأسبوع الـ35.

ويهدف المشروع إلى مساعدة النساء في سرد قصصهن والتحدث صراحة، سواء بعد ولادة طفل ميت، أو إجهاضه، أو أي تجربة صعبة تتعلق بالإنجاب.