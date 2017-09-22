يلتهم 7500 سُعر في 5 دقائق

أبوظبي (الاتحاد)

تمكن مات ستوني من تحقيق شهرة على الإنترنت بإنهائه تحدي «بيج ماك لمستحيل» في خمس دقائق ونصف الدقيقة فقط، تحتوي على 7480 سعراً حرارياً.

وتمكن مات، صاحب قناة على «يوتيوب»، من استهلاك أربع شطائر «بيج ماك»، وأربع علب بطاطا مقلية كبيرة، وأربعة أكواب كبيرة من مشروب الحليب بالفانيليا المخفوق بشكل مدهش في تحدٍ محدد التوقيت، شوهد أكثر من مليوني مرة على الإنترنت.

وكان مات، وفق موقع «mirror»، يسعى للتغلب على توقيت منافسه ليا شتكيفر، البالغ ست دقائق و15 ثانية، وبالفعل تمكن من تناول وليمة الوجبات السريعة، التي تحتوي على 7480 سعراً حرارياً في 5 دقائق و31 ثانية فقط.

وبدأ التحدي بشكل جيد، إذ تمكن مات من ابتلاع أربع شطائر «بيج ماك» وكوب واحد من الحليب المخفوق في دقيقة و40 ثانية فقط، إلا أنه اتضح أن تناول البطاطا المقلية أكثر صعوبة.