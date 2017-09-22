كيف تساعدين ابنك المكتئب؟

ترجمة: عزة يوسف

منذ ولادتهم نعلّم أطفالنا جميع الأمور للحفاظ على سلامتهم، بدءاً من عدم لمس الموقد الساخن وحتى النظر في كلا الاتجاهين عند عبور الطريق. ولكن مع تقدمهم في السن، تصبح حياتهم حتماً أكثر تعقيداً، وتصبح معرفة كيفية مساعدتهم أكثر تحدياً، لاسيما للأم التي قد يعاني ابنها اكتئاب مرحلة بداية الشباب.

ووفقاً لرئيس منظمة «بيوندبلو» للبحوث والتقييم الدكتور ستيفن كاربون، فإن الاكتئاب عامل كبير للانتحار، وأن الرجال يتفاعلون بشكل مختلف مع الاكتئاب بسبب تجارب الطفولة المبكرة والضغوط اليومية أثناء مرحلة البلوغ، والضغوط الوظيفية ورعاية الأسرة. ويقدم كاربون توجيهات تساعد الأم في مد يد العون لابنها المصاب باكتئاب مرحلة الشباب، أوردها موقع «now to love»:

* إبداء الاهتمام

إن قدرتك على التعرف إلى علامات الاكتئاب يمكن أن تساعد الأم وابنها على تفهم ومعالجة حالته. ويقول الدكتور كاربون إن غالبية الرجال يقمعون مشاعرهم لمطابقة التوقعات المجتمعية بأن يكون الرجل قوياً، لذلك لا يعترف غالبيتهم بوجود مشكلة.