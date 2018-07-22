«نجوم المستقبل الطبي» في برنامج «وارتون»

أبوظبي (وام)

يشارك 9 طلاب من المدارس الثانوية في أبوظبي والعين من مبادرة «نجوم المستقبل الطبي» في «برنامج المعرفة لأكاديمية وارتون العالمية للقادة الشباب» في جامعة بنسلفانيا خلال الفترة من 21 يوليو الحالي وحتى 4 أغسطس وذلك بتنظيم من جمعية البيت متوحد ومجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية وبالتعاون مع الاتحاد للطيران.

والتقى الطلبة قبل مشاركتهم في البرنامج سيف علي القبيسي رئيس مجلس إدارة جمعية البيت متوحد، والدكتور شمشير فاياليل رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لمجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية، وعمران الخوري رئيس تطوير الأعمال في «في بي إس» للرعاية الصحية، الذين أكدوا للطلبة أن هذا البرنامج سيمكنهم من التعلم في واحدة من أفضل كليات إدارة الأعمال في العالم على يد خبراء أكاديميين مرموقين بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس في كلية وارتون، كما سيتعلمون مبادئ ريادة الأعمال، وأبحاث السوق، والمحاسبة، والإعلان والتسويق، والإدارة، والخطابة.