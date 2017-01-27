خلافات «بريكست» تؤجج مطالب الاستقلال في اسكتلندا

أدنبره (أ ف ب)

يواجه الاستقلاليون في اسكتلندا تحدي تنفيذ وعدهم بتنظيم استفتاء جديد حول حقهم في تقرير المصير بعد رفض المحكمة العليا منح المقاطعة حق التصويت على بدء إجراءات خروج المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أمس أن الحكومة البريطانية لا يمكنها تفعيل المادة 50 من معاهدة «لشبونة» التي تطلق آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، من دون تصويت مسبق في البرلمان. لكنها اعتبرت في المقابل أن من غير الضروري مشاورة البرلمانات المحلية لويلز وأيرلندا الشمالية واسكتلندا.

واعتبر الاستقلاليون الاسكتلنديون هذا الإعلان إهانة، ورأوا فيه انتهاكاً لسيادتهم وسيطرة من قبل لندن على شؤون المقاطعات الأربع المكونة للمملكة المتحدة.

وكتب «سايمون باترسون»، عضو الحزب الوطني الاسكتلندي، بسخرية قاتمة على مدونته «اليوم اسكتلندا، مثل ويلز وأيرلندا الشمالية، لم يعد لها وجود».