مصر والبحرين ترفضان قانون يهودية الدولة الإسرائيلي

القاهرة (وام)

أعربت جمهورية مصر العربية، عن رفضها لتبني الكنيست الإسرائيلي لقانون «الدولة القومية للشعب اليهودي»، والذي ينص على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يعود له حصراً حق تقرير المصير، محذرة من تداعياته الخطيرة التي تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري، وتقوض من فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلاً عما ينطوي عليه من آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية وغير قابل للتصرف.

ونوه بيان أصدرته الخارجية المصرية إلى المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وعملية السلام، لاسيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات.

وفي المنامة، قالت وزارة الخارجية البحرينية إن القانون «يتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويعد تكريساً للعنصرية وخرقاً واضحاً للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية».

وأشارت الوزارة البحرينية إلى أن القانون «يمثل تهديداً خطيراً وعقبة كبيرة أمام جهود إحلال السلام وفق حل الدولتين».. وأقرّ البرلمان الإسرائيلي الخميس قانوناً ينص على أن إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي»، وأن «حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط». ويقدّر عدد عرب إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل العام 1948. وتبلغ نسبتهم 17.5% من سكان إسرائيل ويشكون من التمييز خصوصاً في مجالي الوظائف والإسكان.