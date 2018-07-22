«فتح» ترد على اقتراحات مصرية للمصالحة الفلسطينية غداً

رام الله (د ب أ)

أعلن مسؤول في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، أن الحركة سترد على اقتراحات مصرية للمصالحة الفلسطينية يوم غد، وقال عضو اللجنة المركزية لفتح، مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الحركة ستسلم تصورها النهائي حول مقترحات مصر بشأن المصالحة خلال زيارة وفد منها إلى القاهرة.

وذكر الأحمد أنه «تم الاتفاق مع الجانب المصري بعد أن يتم تسليم ردنا وتصورنا للنقاش معه، ومن ثم يناقشها المسؤولون المصريون مع حماس، وإذا تم الاتفاق سيكون هناك لقاء ثنائي بين الحركتين».

وأكد أن الجانب المصري «يبلور المقترحات، وإذا كانت مقبولة لدى الطرفين بشكل واضح، يتم عقد اجتماع فوراً لإعلان الاتفاق حول تلك المقترحات».

وقال الأحمد إن ما سربته حركة حماس على لسان القيادي فيها موسى أبو مرزوق، لا أساس له من الصحة، وهي تصريحات متناقضة، والهدف من نشرها هو إثارة الرأي العام الفلسطيني، وتفجير المقترحات المصرية قبل أن تولد.

وأكد الأحمد أن ما قدمته مصر هو مشروع مقترحات لآليات تنفيذ اتفاق المصالحة، وليس ورقة نهائية، وبين أن الجانب المصري طلب من الحركتين عدم الإدلاء بأية تصريحات حول المصالحة والتحركات لإنهاء الانقسام، إلا أن حركة حماس لم تلتزم بذلك.

وكانت حركة حماس قد أعلنت في بيان الخميس الماضي، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، أبلغ رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، خلال اتصال هاتفي بينهما، موافقة حركته على مقترحات بشأن المصالحة الفلسطينية.

ولم يعرض البيان مضمون الاقتراحات المصرية، لكنه أبدى تقدير هنية لـ «الروح الإيجابية التي سادت النقاشات خلال زيارة وفد حماس الأخيرة إلى القاهرة»، مؤكداً جاهزية الحركة للتعاون في المسارات كافة، ورحب المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الفلسطينية يوسف المحمود بـ «أية جهود تبذل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية». وقال المحمود إن «الحكومة على أتم الاستعداد لتنفيذ أية خطوات يتم الاتفاق عليها بين حركتي فتح وحماس وبقية الفصائل فيما يتصل بأمر المصالحة وإنهاء الانقسام».ورعت مصر في أكتوبر الماضي، اتفاقاً بين حركتي فتح وحماس لتسليم إدارة قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، لكن استمرار الخلافات بين الحركتين حال دون تحقيق تقدم.