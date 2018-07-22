«حماس» تعلن التوصل لتهدئة مع إسرائيل بوساطة مصرية وأممية

غزة (الاتحاد، وكالات)

بدت التهدئة صامدة إجمالاً في قطاع غزة أمس، رغم قصف إسرائيلي محدود على موقع لحركة حماس، وذلك غداة تصعيد كبير تسبب بمقتل جندي إسرائيلي واستشهاد أربعة فلسطينيين، وتفردت حركة «حماس» بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق تهدئة فجراً بوساطة مصرية ومن الأمم المتحدة، وقالت إن الفصائل الفلسطينية «ملتزمة بالتهدئة طالما التزم بها الاحتلال». إلا أن الجانب الإسرائيلي لم يأت على ذكر الاتفاق، وإن كانت غاراته الجوية توقفت منذ منتصف ليل الجمعة السبت على القطاع المحاصر.

وأطلق جيش إسرائيل أربع قذائف مدفعية قبل ظهر أمس، على موقع لحركة حماس قرب الحدود بين إسرائيل وغزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن «دبابة استهدفت موقعاً عسكرياً لحماس رداً على تسلل عدد من المشتبه بهم إلى إسرائيل من شمال غزة»، قال إنهم «عادوا إلى القطاع».

وذكر مصدر فلسطيني أن إسرائيل قصفت موقع «رصد لحركة حماس» موضحاً أن القصف خلف أضراراً مادية ولم يسفر عن إصابات. ولم ترد معلومات عن إطلاق قذائف هاون من غزة باتجاه إسرائيل.