الأمم المتحدة، نيويورك (أ ف ب)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، في بيان، أمس، الإسرائيليين والفلسطينيين إلى تفادي «نزاع مدمر جديد» بعد تصعيد العنف أمس الأول بين إسرائيل وقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين وجندي إسرائيلي.

وقال جوتيريش «أُبدي قلقي البالغ حيال هذا التصعيد الخطير للعنف في غزة وجنوب إسرائيل. من واجب جميع الأطراف أن تتفادى بإلحاح خطر نزاع جديد مدمر».

وأضاف «أطالب (حركة) حماس والناشطين الفلسطينيين بالكف عن إطلاق صواريخ وبالونات حارقة، وعدم الانجرار لاستفزازات على طول الخط الفاصل» بين إسرائيل وقطاع غزة. وتابع «على إسرائيل أن تظهر ضبطاً للنفس لتجنب إشعال الوضع».

وخلص الأمين العام للمنظمة الدولية «أُشجع جميع الأطراف على العمل مع الأمم المتحدة، خصوصا منسقها الخاص (نيكولاي ملادينوف)، لإيجاد مخرج لهذا الوضع الخطير. وأفاد دبلوماسيون أُمميون بأن أي دولة لم تطلب حتى الآن اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن في محاولة لاحتواء التوتر. ويعقد المجلس بعد غد الثلاثاء اجتماعاً عادياً شهرياً مخصصاً للوضع في الشرق الأوسط برئاسة السويد التي تتولى رئاسة المجلس في يوليو.