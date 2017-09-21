باقات للمكالمات الصوتية عبر الإنترنت قريباً

أعلن حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن طرح باقات للمكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت في الدولة قريباً على أن تشمل هذه الباقات الاتصال عبر برامج وتطبيقات محددة، مثل «واتس اب» و«سكايب».وقال المنصوري، على هامش فعاليات الاجتماع السنوي الخامس عشرة للشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، إن موقف الهيئة ثابت ولم يتغير بشأن منح للمشغلين فقط، وهما «اتصالات - دو» أحقية تقديم مثل هذه الخدمات عبر شبكاتها بمقتضى القانون، وعلى الشركات الراغبة في تقديم مثل تلك الخدمات التنسيق مع الشركتين في هذا الشأن كشرط لتقديم الخدمة. وأكد المنصوري أن فريقاً عربياً من هيئات تنظيم الاتصالات في الدول العربية بدأ بالفعل في إجراء دراسة بشان خفض أسعار التجوال بين الدول العربية، وسيتم رفع نتائج الدراسة إلى المجلس الوزاري لوزراء الاتصالات العرب بعد الانتهاء منها.

وقال: قطاع الاتصالات يعد أحد الدعائم الرئيسة لاقتصاد العديد الدول العربية ونسعى للتوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الدول العربية بشأن عدد سنوات التخفيض ونسب التخفيض.

وأضاف المنصوري، أن التعاون العربي مطلوب خلال الفترة الراهنة خاصة فيما يخص الأمن السيبراني والاتصال عبر بروتوكول الإنترنت «الاتصال فوق الصوتي» والأمور الخاصة بالسياسات والمعايير، لافتاً إلى أهمية التنسيق العربي مع شركات الاتصال مثل «سكايب» و«واتس اب»، وغيرها من الشركات بحيث يكون هناك توجه عربي موحد بشأن الاتصالات وحوكمة الإنترنت.

ولفت المنصوري إلى أنه تم إنجاز مرحلتين من المراحل الخمسة لخفض أسعار التجوال على مستوى دول الخليج، حيث تم تطبيق المرحلة الأولى خلال عام 2016 وتطبيق المرحلة الثانية خلال عام 2017، موضحا أن هذه التخفيضات متفاوتة خلال السنوات الخمس، وستستمر حتى عام 2020 وتتراوح نسب التخفيض بين 40 إلى 50%، مع التركيز في باقي السنوات على تخفيض الأسعار الخاصة بالبيانات.