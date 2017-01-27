شرق حلب.. عودة خجولة للحياة وسط الركام

حلب (أ ف ب)
يكتفي عبدالحي بغرفة واحدة من أصل أربع في منزله المتضرر في شرق مدينة حلب وضع فيها بعضاً من الفرش وأشعل الحطب للتدفئة ولا يهمه سوى أن يهنأ بالأمان بعد حرب طويلة أنهكته.
وكما غيره من سكان الأحياء الشرقية التي كانت تسيطر عليها الفصائل المعارضة طوال أربع سنوات، فضل عبدالحي العودة إلى بعض من الحياة الطبيعية في بيته في حي الشعار برغم الركام المحيط به من كل حدب وصوب.
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وتضرر منزل عبدالحي مرات عدة جراء المعارك التي شهدتها المدينة طوال أربع سنوات، وبدلاً من النوافذ الزجاجية اعتاد وضع الألواح الخشبية وقطع القماش.
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