تظاهرات عراقية تحت شعار «إسقاط الفاسدين» اليوم

سرمد الطويل (بغداد)

دعت تنسيقية التظاهرات في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار العراقية، أمس، جميع المحافظات المحتجة، بما فيها العاصمة الاتحادية بغداد، إلى الاستعداد لمظاهرة موحدة تنطلق مساء اليوم .

وقالت تنسيقية «منتفضو محافظة ذي قار»، إن «تظاهرات موحدة ستنطلق اليوم في جميع المدن «المنتفضة» إضافة إلى بغداد، وفي توقيت واحد هو الساعة السادسة مساء».

ودعت التنسيقية إلى «إيقاف جميع المطالب، والتأكيد على مطلب واحد فقط هو «إسقاط الفاسدين»، مردفة بالقول إنه «ليس لدينا مطلب غيره، وكل من يطالب بالخدمات والتعيينات لا يمثل إلا نفسه، أما مطلب إسقاط ومحاكمة الفاسدين، فهو مطلب شعبي ومطلب وطن».

وتصدّرت عناوين وسائل الإعلام المحلية العراقية، أمس، أعداد ضحايا الاحتجاجات التي وصلت حسب المصادر إلى أكثر من 11 قتيلاً منذ اندلاع التظاهرات في البصرة، وآخر قتيلين كانا في مظاهرات أمس الأول بمحافظتي النجف والديوانية، جنوبي العراق.