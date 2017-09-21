الصين تدعو إلى ضبط النفس في التعامل مع كوريا الشمالية

سول، طوكيو (وكالات)

دعت الصين لضبط النفس في التعامل مع قضية كوريا الشمالية، وذلك عقب تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير كوريا الشمالية بالكامل إذا هاجمت أميركا أو حلفاءها. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان أمس «الموقف في شبه الجزيرة الكورية مازال معقداً وحساساً». وأضافت «نأمل أن تلتزم الأطراف بضبط النفس، وتتخذ بعض الإجراءات للمساعدة في تخفيف التوتر وإيجاد الظروف للعودة للمفاوضات فيما يتعلق بالقضية النووية».

وفي السياق، قالت كوريا الجنوبية، إن خطاب ترامب يؤكد حاجة بيونج يانج لإدراك ضرورة تخليها عن أسلحتها النووية. وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية في بيان «نرى الخطاب مصوراً لموقف حازم ومحدد بشأن المسائل الرئيسة المتعلقة بحفظ السلام والأمن والتي يواجهها المجتمع الدولي والأمم المتحدة».