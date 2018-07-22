مساعدات فرنسية لغوطة دمشق

باريس (وكالات)

قدمت فرنسا وروسيا، فجر أمس، مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية التي استعادها نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك للمرة الأولى منذ بدء النزاع في العام 2011. وهبطت طائرة شحن روسية ضخمة من طراز «أنطونوف 124» تابعة للجيش الروسي وتقل 50 طناً من المواد الطبية وأخرى أساسية قدمتها فرنسا في قاعدة حميميم في غرب سوريا آتية من مطار شاتورو (وسط فرنسا)، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان. وهذه العملية الإنسانية المشتركة هي الأولى بين دولة غربية وروسيا التي تدعم الرئيس السوري عسكرياً منذ 2015.

وشدد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين أمس على «الجوانب الإنسانية في تسوية النزاع السوري بما في ذلك تطبيق المبادرة الفرنسية الروسية». وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن بوتين، أجرى اتصالاً هاتفياً مع ماكرون، بحثا خلاله عدداً من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، مع التركيز على البعد الإنساني للتسوية في سورية، وتنفيذ مبادرة مساعدة سكان الغوطة الشرقية.

ومن المقرر أن يبدأ توزيع المساعدات بإشراف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا).

وقالت باريس إنها حصلت من موسكو على «ضمانات» أن لا يعرقل النظام السوري وصول المساعدات، كما يفعل مع قوافل الأمم المتحدة، وأن لا يتم تحويل المساعدات أو استخدامها لأهداف سياسية.