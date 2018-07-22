مئات المدنيين والمقاتلين يغادرون القنيطرة لشمال سوريا

دمشق (وكالات)

وصل مئات المقاتلين والمدنيين امس، إلى الأراضي التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في شمال غرب سوريا، بعد إجلائهم من محافظة القنيطرة في جنوب سوريا، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهة ثانية، أن 6 مدنيين على الأقل قتلوا أمس بغارات جوية شنها الطيران الروسي مستهدفاً مواقع لـ«جيش خالد بن الوليد» المبايع لتنظيم داعش في جنوب سوريا، بالإضافة إلى 26 قتيلاً مدنياً سقطوا بغارات مساء امس الأول الجمعة.

ولا يزال تنظيم داعش يسيطر على جيب صغير في ريف درعا الجنوبي الغربي في جنوب البلاد، ورفض الدخول في أي اتفاق مع النظام.

كما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنه يجري الإعداد في منطقة القنيطرة لإجلاء دفعة ثانية من المقاتلين مع عائلاتهم.

وجاء إجلاء الدفعة الأولى من المقاتلين من محافظة القنيطرة التي تضم هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، بموجب اتفاق أبرمته روسيا حليفة النظام السوري، مع الفصائل المعارضة في المنطقة.