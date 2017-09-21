ترامب يعلن اتخاذ قرار بشأن الاتفاق النووي مع إيران

عواصم (وكالات)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، أنه قد اتخذ قراره بشأن مشاركة بلاده في الاتفاق النووي الموقع مع إيران في عام 2015، لكنه لم يكشف عنه. وفي تصريحات صحفية حول الاتفاق النووي قبل اجتماعه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في نيويورك، قال ترامب: «لقد اتخذت قراري». وأمام إصرار الصحفيين لمعرفة ما إذا ستظل الولايات المتحدة داخل الاتفاق أم لا، اكتفى ترامب بالقول: «سأترككم تعرفون ما هو القرار».

إلى ذلك، قال مساعدون في مجلس الشيوخ الأميركي أمس، إن مجموعة من كبار الديمقراطيين في المجلس طالبوا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقديم مزيد من المعلومات عن الاتفاق النووي مع إيران قبل السادس من أكتوبر، قائلين إن الإدارة لم تقدم المعلومات المطلوبة لإثبات أن إيران لا تلتزم بالاتفاق الدولي.

وفي رسالة لوزير الخارجية ريكس تيلرسون، ووزير الدفاع جيم ماتيس، وغيرهما من مسؤولي الحكومة، طلب المشرعون من الإدارة تقديم تقرير مكتوب يتضمن أي معلومات توحي بأن إيران لم تعد تمتثل للاتفاق والإدلاء بإفادة علنية إذا كان ذلك ضرورياً.

من جانبها، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، إن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول بشأن إيران لا تعني أن واشنطن تسعى للانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع طهران. وأضافت «تلك التصريحات إنما كانت إشارة قوية إلى عدم اقتناع الرئيس ترامب بالاتفاق».