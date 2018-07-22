قتيل و3 جرحى بانفجار سيارة مفخخة في مقديشو

مقديشو (وكالات)

أعلنت الشرطة الصومالية، أن شخصاً واحداً على الأقل لقي حتفه، فيما أصيب 3 آخرون، إثر انفجار سيارة مفخخة أمس، في العاصمة مقديشو.

وذكرت الشرطة في بيان نقلته إذاعة (شابيلي) الصومالية، أن الحادث وقع إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مثبتة بسيارة في محيط نصب «داليجيركا داهسون» التذكاري في العاصمة مقديشو، مشيرة إلى أن الضحايا من أفراد عائلة واحدة ما عدا سيدة واحدة تعاني من إصابات طفيفة. وأضافت الشرطة أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الانفجار الذي لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عنه.